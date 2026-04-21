Los Menucos: diez familias firmaron las escrituras de sus viviendas

A través del programa Mi Escritura, un Derecho, diez familias de Los Menucos firmaron las escrituras de sus viviendas, avanzando en la regularización dominial y consolidando el acceso pleno a la propiedad para proyectar un futuro más seguro y estable.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, representa un paso fundamental para cada uno de los beneficiarios, quienes luego de años de esfuerzo y construcción de sus hogares están a un paso de contar con la seguridad jurídica que brinda el título de dominio.

Esta política pública, que garantiza un trabajo conjunto entre el Estado Provincial y los municipios, continúa ampliando su alcance en distintas localidades rionegrinas, acercando soluciones concretas a las familias y reconociendo el proceso de quienes han construido su hogar con dedicación y esfuerzo.

“La propiedad privada es un derecho fundamental y una base para el desarrollo de cualquier comunidad. Cada escritura que entregamos es el reconocimiento al esfuerzo de las familias que construyeron su hogar y hoy pueden contar con la seguridad jurídica que les permite proyectar su futuro con tranquilidad. Desde el Estado, nuestro compromiso es acompañar y garantizar ese derecho en toda la provincia” sostuvo el Ministro de Gobierno y Trabajo Agustín Ríos.

De esta manera, Mi Escritura, un Derecho se consolida como una herramienta clave para promover la inclusión, la equidad y el acceso a derechos fundamentales en todo el territorio provincial y en este marco, próximamente se firmarán nuevos títulos de propiedad en Ñorquinco, mientras se suman más municipios al programa.