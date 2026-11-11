Sierra Colorada tendrá una estación de servicio Puma Energy

La intendenta Marta Ignacio anunció que Sierra Colorada contará nuevamente con una estación de servicio, que funcionará bajo la bandera de Puma Energy. Los trabajos de refacción y reacondicionamiento del edificio ya comenzaron.

El proyecto representa una iniciativa esperada durante años por la comunidad y marca el inicio de una nueva etapa para recuperar este servicio en la localidad.

Según se informó, actualmente se avanza con las tareas de acondicionamiento de las instalaciones para poner en funcionamiento la futura estación de servicio.

La llegada de Puma Energy permitirá ampliar la oferta de servicios para los vecinos, los productores y quienes transitan por la Región Sur, además de generar nuevas oportunidades de movimiento económico para Sierra Colorada.

Con el inicio de las obras, la localidad comienza a acercarse a la posibilidad de volver a contar con un punto de abastecimiento de combustible.