Activamente pasó por Valcheta y prepara dos nuevas jornadas

El programa Activamente continúa recorriendo Río Negro con propuestas de recreación y encuentro para las personas mayores. Luego de compartir una jornada en Valcheta, este viernes 13 llegará a Luis Beltrán y el sábado 14 tendrá una nueva actividad en General Roca.

La primera cita será en Luis Beltrán, de 14 a 18, en el Gimnasio Municipal “Bettina Constanzo”, ubicado en Guerrico 315. La invitación es a acercarse con el equipo de mate y algo para compartir, para disfrutar de una tarde de baile, recreación y encuentro.

El sábado, la propuesta continuará en General Roca, de 10 a 13, en el predio Fiske Menuco, ubicado en avenida del Libertador y Río Negro. En esta oportunidad habrá juegos, baile y actividades recreativas para compartir una mañana diferente.

Las jornadas forman parte de las acciones del Ministerio de Desarrollo Humano para promover espacios de contención, recreación y participación social, consolidar los vínculos comunitarios y contribuir al bienestar de las personas mayores en toda la provincia.