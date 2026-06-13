Jacobacci: secuestran un camión con un motor perteneciente a un vehículo robado

Personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Ingeniero Jacobacci secuestró este viernes a la tarde un camión Mercedes Benz afectado a una explotación minera de la localidad, luego de detectar irregularidades en la numeración de su motor durante un control de rutina.

Al realizar una inspección minuciosa de la unidad, los efectivos advirtieron que la numeración del motor instalado no coincidía con la documentación presentada por el conductor, motivo por el cual el rodado fue trasladado a la dependencia policial para profundizar las verificaciones correspondientes.

Tras las pericias efectuadas, se constató que la planta impulsora correspondía a otro vehículo que registra un pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación y siguiendo directivas impartidas por el Ministerio Público Fiscal, el camión fue precintado y quedó secuestrado en la dependencia policial, a disposición de las autoridades judiciales intervinientes que habían solicitado el secuestro del motor. Se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.