Estudiantes de Material Rodante Ferroviario realizaron prácticas en los talleres de Tren Patagónico

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En el marco de las Prácticas Profesionalizantes, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario llevaron adelante una salida pedagógica a los talleres ferroviarios de la empresa Tren Patagónico S.A., acompañados por el docente Nicolás Miguel.

La actividad permitió a los futuros técnicos conocer de manera directa el funcionamiento del ámbito laboral ferroviario, fortaleciendo su formación mediante la articulación de conocimientos teóricos y prácticos en un contexto real de trabajo.

Durante la visita, los estudiantes pudieron interiorizarse sobre distintas tareas vinculadas al mantenimiento y operación del material rodante, adquiriendo herramientas fundamentales para su futuro desempeño profesional. Además, la experiencia contribuyó al desarrollo de competencias técnicas, responsabilidad laboral y criterios de intervención propios de la actividad ferroviaria.

Desde la institución agradecieron al presidente de la empresa, Roberto López, y al Norberto Moreno por las gestiones realizadas y la autorización brindada para concretar la actividad.

Asimismo, expresaron un especial reconocimiento al personal de los talleres ferroviarios de Ingeniero Jacobacci por la cálida recepción, la predisposición y el acompañamiento brindado a los estudiantes durante toda la jornada, contribuyendo a una experiencia formativa enriquecedora y de gran valor educativo.

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