Estudiantes de Material Rodante Ferroviario realizaron prácticas en los talleres de Tren Patagónico

En el marco de las Prácticas Profesionalizantes, estudiantes de la Tecnicatura Superior en Material Rodante Ferroviario llevaron adelante una salida pedagógica a los talleres ferroviarios de la empresa Tren Patagónico S.A., acompañados por el docente Nicolás Miguel.

La actividad permitió a los futuros técnicos conocer de manera directa el funcionamiento del ámbito laboral ferroviario, fortaleciendo su formación mediante la articulación de conocimientos teóricos y prácticos en un contexto real de trabajo.

Durante la visita, los estudiantes pudieron interiorizarse sobre distintas tareas vinculadas al mantenimiento y operación del material rodante, adquiriendo herramientas fundamentales para su futuro desempeño profesional. Además, la experiencia contribuyó al desarrollo de competencias técnicas, responsabilidad laboral y criterios de intervención propios de la actividad ferroviaria.

Desde la institución agradecieron al presidente de la empresa, Roberto López, y al Norberto Moreno por las gestiones realizadas y la autorización brindada para concretar la actividad.

Asimismo, expresaron un especial reconocimiento al personal de los talleres ferroviarios de Ingeniero Jacobacci por la cálida recepción, la predisposición y el acompañamiento brindado a los estudiantes durante toda la jornada, contribuyendo a una experiencia formativa enriquecedora y de gran valor educativo.