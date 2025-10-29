Comenzó la obra de extensión de la red de agua potable en Maquinchao

El Gobierno de Río Negro comenzó con la obra de extensión de la red de agua potable para el barrio Santa Teresita de Maquinchao, que beneficiará a 96 familias de la localidad. La inversión provincial supera los $97 millones, y forma parte del Plan de Obras Rionegrino 2023-2027, que impulsa la ampliación de los servicios esenciales en todo el territorio provincial.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Del Río SAS, contemplan la instalación de 2.010 metros de cañerías que permitirán garantizar el acceso al agua potable a los vecinos y vecinas del sector, mejorando significativamente su calidad de vida.

La obra representa un avance significativo en materia de infraestructura básica y se enmarca en el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio. Su licitación contó con la participación de ocho empresas, un número destacado que refleja el interés y la confianza del sector privado en acompañar el desarrollo y crecimiento de Río Negro.

La Municipalidad de Maquinchao, por su parte, llevó adelante previamente las tareas de amojonamiento de esquinas y calles, a través del área de Catastro y Agrimensura, preparando el terreno para el inicio de la obra.

Desde el Gobierno Provincial se continúa fortaleciendo la infraestructura básica en cada punto de Río Negro, con proyectos que garantizan el desarrollo local y bienestar para las comunidades.