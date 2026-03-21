Provincia inauguró la red de agua potable para 96 familias de Maquinchao

Con una inversión superior a los $108 millones, se inauguró en Maquinchao la red de agua potable, una obra de más de 2.000 metros de cañería que garantiza un servicio esencial para vecinos y vecinas del barrio Santa Teresita.

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto a la Intendenta Silvana Pérez, acompañó la jornada que marcó el avance histórico en materia de infraestructura básica.

Los trabajos, que fueron ejecutados por la empresa Del Río SAS, demuestran con hechos la importancia de la previsibilidad y el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y el Municipio.

La inauguración se dio en el marco de la celebración por el aniversario de la localidad. Esta intervención permite garantizar el acceso seguro y constante al agua potable a 96 familias del sector, lo que se traduce en un impacto directo en su salud, bienestar y desarrollo diario, dejando atrás las dificultades de no contar con el servicio en sus hogares.

La concreción de esta red de agua enmarca a la perfección el modelo de gestión rionegrino. El Estado Provincial trabaja de forma coordinada con los intendentes bajo la premisa de que “no hay provincia sin municipio”. Prueba de ello es que, para hacer realidad este proyecto, la Municipalidad de Maquinchao llevó adelante previamente las tareas de amojonamiento de esquinas y calles a través de su área de Catastro y Agrimensura, y preparó el terreno para la ejecución.

De esta manera, la Provincia demuestra con hechos concretos que las obras se empiezan y se terminan. Las licitaciones transparentes, el orden administrativo y el cumplimiento de la palabra empeñada consolidan el desarrollo de Río Negro y garantizan que el crecimiento llegue a cada rincón del territorio.

La jornada contó con la participación de los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; y el Subsecretario de Infraestructura, Daniel Bengochea.