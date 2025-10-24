Maquinchao: Avanza la extensión de la red de agua potable en el barrio Santa Teresita

La Municipalidad de Maquinchao informó que avanza la obra de extensión de la red de agua potable en el barrio Santa Teresita, una iniciativa impulsada por el Gobierno Municipal y gestionada ante el Gobierno de Río Negro.

Los trabajos, que están a cargo de la empresa Del Río S.A.S., contemplan la ejecución de 2.010 metros de red, beneficiando a 95 familias del sector. Se trata de una importante inversión del Gobierno Provincial destinada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la localidad.

Previo al inicio de la obra, el área de Catastro y Agrimensura del Municipio realizó las tareas de amojonamiento de esquinas y calles, preparando el terreno para el desarrollo de los trabajos.