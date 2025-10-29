Vialidad Nacional trabaja en la conservación sobre la Ruta Nacional N° 23 y 1s40 sur

Vialidad Nacional informa los avances en la ejecución de diferentes tareas de conservación sobre la Ruta Nacional N° 23, entre Maquinchao y Dina Huapi, y 1s40 sur.

Entre Pilcaniyeu y Dina Huapi se realizó un relevamiento del estado superficial y fisuraciones en calzada y concluyeron las tareas de repaso, relleno de calzada y limpieza de la zona de camino con equipos pesados. Además, se mejoró la circulación en los tramos no pavimentados, se construyó un pedraplén en la zona del cruce ferroviario y continuarán los trabajos para poder permitir la circulación por algunos sectores de la nueva traza.

Por otra parte, entre Comallo y Clemente Onelli, se avanza en el repaso y relleno con material de los tramos de obra y se ejecutan tareas de señalamiento vertical y bacheo en frío entre Maquinchao y Clemente Onelli, junto con el sellado de fisuras entre Clemente Onelli y Comallo.

En total, está prevista la colocación de más de 100 señales viales (Preventivas, reglamentarias e informativas) que mejorarán las condiciones de seguridad de esta ruta nacional que recorre toda la línea sur provincial. Se destaca que la cartelería vial es fabricada en su totalidad por personal del 20º Distrito Río Negro, quien no solo se encarga de la producción, sino también del retiro de los carteles deteriorados y su posterior restauración y puesta en valor.

Es importante mencionar que, en los tramos no pavimentados de la RN23, entre Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi, se requiere una conducción segura y circular a velocidad precautoria ya que es un recorrido con curvas cerradas y pendientes pronunciadas de poca visibilidad.

Por otra parte, en la RN 1s40, se está trabajando en el repaso de la calzada y optimización de cunetas desde Pilcaniyeu hacia El Maitén. Estas tareas buscan mejorar la circulación en esta ruta nacional que, si bien no tiene mucho tráfico vehicular, es muy importante para conectividad de los pobladores de la zona.

La conducción segura es un aspecto fundamental al momento de transitar por las diferentes rutas de la región. Por eso, se solicita prestar atención a las transiciones de asfalto/ripio y, circular a velocidad precautoria.

Si requiere asistencia para emergencias los usuarios podrán comunicarse con el Centro de Atención durante las 24 horas, todos los días, llamando a las líneas gratuitas 0800-222-6272 / 0800-3330073. Además, antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en la web de Vialidad Nacional: argentina.gob.ar/rutasnacionales. Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrán comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272 / 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web.