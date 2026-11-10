Comallo se destacó en levantamiento de pesas en los Juegos Evita

Los deportistas Abigail Sotelo y Victoria Mariñanco obtuvieron el tercer puesto en sus respectivas categorías y consiguieron los únicos dos podios de la delegación rionegrina en esta disciplina. También participó Jhon Pichihueche, acompañado por la entrenadora de Comallo, Daiana Santiago.

Jóvenes deportistas de Comallo tuvieron una destacada participación en la disciplina de levantamiento de pesas de los Juegos Evita, que se desarrollan en Mar del Plata, integrando la selección de Río Negro.

La delegación local estuvo integrada por Abigail Sotelo, Victoria Mariñanco y Jhon Pichihueche, quienes viajaron junto a la entrenadora Daiana Santiago. Los dos podios obtenidos por la provincia en esta disciplina correspondieron a representantes de Comallo.

En los resultados individuales, Abigail Sotelo alcanzó el tercer puesto en la categoría -61 kg, con un total de 106 kilos. Por su parte, Victoria Mariñanco también consiguió el tercer lugar en la categoría +69 kg, luego de una final muy disputada, con un total de 124 kilos.

En tanto, Jhon Pichihueche compitió en la categoría -75 kg y finalizó en el octavo lugar.

La entrenadora Daiana Santiago valoró la experiencia de participar en los Juegos Evita, tanto desde lo deportivo como desde lo recreativo y social.

«Participar de los Juegos Evita siempre es una experiencia muy positiva, tanto en lo competitivo como en lo recreativo. A los chicos les suma mucho compartir y conectar con atletas de todo el país. Para muchos es la única oportunidad de conocer el mar y una ciudad tan turística como es Mar del Plata», expresó.

Además, destacó la importancia de estos encuentros para el crecimiento de la disciplina en la provincia: «Levantamiento de Pesas es un deporte que en Río Negro está en desarrollo. Se concentra sobre todo en Bariloche y, desde hace pocos años, en Roca y Comallo, por lo que ser parte de estos juegos es vital para poder seguir captando chicos y creciendo».

La selección rionegrina

El equipo provincial estuvo conformado por:

Paloma Retamal, de General Roca.

Juana Rolandi, de Bariloche.

Abigail Sotelo, de Comallo.

Morena Cañupal, de Bariloche.

Victoria Mariñanco, de Comallo.

Tahiel Pacheco, de Bariloche.

Jhon Pichihueche, de Comallo.

Ezequiel Llancaqueo, de Bariloche.

El cuerpo técnico estuvo integrado por Ezequiel Guzmán, entrenador de General Roca, y Daiana Santiago, entrenadora de Comallo.

Los resultados de Sotelo y Mariñanco dejaron a Comallo en el centro de la participación rionegrina en levantamiento de pesas, con dos medallas y una experiencia deportiva que también contribuye al desarrollo de esta disciplina en la Región Sur.