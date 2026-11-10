Persecución: un camionero fue detenido y una joven policía sufrió lesiones al caer del patrullero

El conductor de un camión Mercedes-Benz fue detenido durante la madrugada del lunes, luego de una persecución policial que se inició en Ingeniero Jacobacci y se extendió hasta Los Menucos. El test de alcoholemia arrojó 0,781 gramos de alcohol por litro de sangre. También quedó imputado por resistencia y atentado a la autoridad. Durante el operativo, una agente policial sufrió lesiones al caer de un patrullero y debió ser trasladada a General Roca.

El episodio comenzó alrededor de la 1:50 de la madrugada del lunes, cuando una vecina de Ingeniero Jacobacci alertó a la Unidad 14 sobre un camión Mercedes-Benz blanco que habría chocado contra un cartel de señalización en la intersección de las avenidas San Martín y Rogelio Cortizo.

A partir del aviso, personal policial salió en busca del vehículo y logró interceptarlo sobre la ruta provincial 23, en dirección a la zona de chacras. Sin embargo, cuando los efectivos intentaron dialogar con el conductor, este continuó la marcha y emprendió la fuga por la Ruta Nacional 23 en dirección a Maquinchao.

Se dio intervención al personal de Seguridad Vial de Ingeniero Jacobacci, que intentó detenerlo, aunque el camionero hizo caso omiso a las indicaciones y siguió circulando. La persecución continuó incluso después de atravesar Maquinchao, mientras se alertaba a los efectivos de Los Menucos para que aguardaran sobre la ruta.

Al ingresar a esa localidad, el conductor advirtió la presencia policial e intentó realizar un giro en U sobre la RN23. En esa maniobra, el camión quedó atascado en una alcantarilla. Según el parte del procedimiento, el hombre intentó acelerar para continuar la fuga, por lo que los efectivos se aproximaron al vehículo. En ese momento, el conductor descendió y fue reducido por el personal de la Unidad 14 de Ingeniero Jacobacci.

El camionero fue identificado como Esteban Eduardo Calderón, oriundo de Río Ceballos, provincia de Córdoba, y era el único ocupante del rodado.

El test de alcoholemia dio positivo

Personal de Seguridad Vial de Los Menucos realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,781 gramos de alcohol por litro de sangre. Posteriormente, se dispuso el secuestro del camión.

La fiscal de turno, Sofía Ocampo, fue informada de lo ocurrido y ordenó la detención del conductor por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad.

En primera instancia, Calderón fue trasladado al hospital de Los Menucos, donde recibió atención médica y se le extendió el certificado correspondiente. Luego fue llevado a la Unidad 14 de Ingeniero Jacobacci.

Una agente policial fue trasladada a General Roca

Por otra parte, durante el operativo una agente policial que participaba de la persecución sufrió lesiones al caer de un patrullero. De acuerdo con la información preliminar, la funcionaria habría abierto la puerta del móvil cuando este redujo la velocidad y cayó a la calzada.

Las circunstancias del hecho se encuentran bajo investigación para determinar cómo se produjo el episodio. La agente debió ser trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre su estado de salud.