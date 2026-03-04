Club Social y Deportivo Sierra Colorada se consagró campeón de la Finalísima

El pasado domingo se jugo la Finalisima entre Club Social y Deportivo Sierra Colorada y Huahuel Niyeo.

Con momentos de buen juego, de a ratos friccionado, pero con mucha paciencia, el Club Social y Deportivo de Sierra Colorada se quedó con la Finalissima de la Región Sur.

Cuando parecía que se iba el partido y la visita se llevaba un 1 a 0, que aún no les alcanzaba, apareció una contra liderada por Agustín Contrera, quien habilitó a Marcos Ortíz para que la mandara al fondo de la red y se desatará el festejo en el banco y en toda la hinchada.

Desde la Municipalidad de Sierra Colorada, expresaron el más profundo orgullo y felicitar al equipo que se impuso en el global 4-2 sobre Huahuel Niyeo, en el partido de vuelta disputado en el Estadio Municipal, para consagrarse campeón de la Finalísima 2026.

Este título no es solo un trofeo más; es el resultado del esfuerzo incansable de los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes y, por supuesto, de esa hinchada fiel que nunca dejó de alentar. Gracias por llevar el nombre de nuestra localidad y de nuestro club a lo más alto, y por demostrarnos que, con trabajo en equipo, los sueños se cumplen.

¡Felicidades, campeones! A disfrutar de este gran momento.