Jacobacci: el torneo infantil ya tiene sus primeros campeones

El torneo organizado por el Área de Deportes Municipal se desarrolló el sábado en el Estadio Municipal y el Campo Deportivo Luc-Sol y el domingo solamente en el Campo Deportivo Luc-Sol, contando con la participación de los equipos Huahuel Niyeo, CET Patagonia, Deportivo Jacobacci, Chicago (Bariloche) y San José, en las categorías infantiles Sub 6 (mixto), Sub 8 (mixto) y Sub 12 (masculino).

Desde la Municipalidad, extendemos nuestro agradecimiento a Nino Córdoba por facilitar el Campo Deportivo Luc-Sol, al CET 26 por el préstamo de las gradas, a Deportes Río Negro por el aporte de las medallas, y a Gisel Riquelme por su asistencia y colaboración con las planillas. También agradecemos a las familias, profesores y árbitros que hicieron posible este evento.

El proximo sábado 21 continuará con las categorías SUB10 y SUB12 masculino y SUB14 femenino en el Estadio Municipal.

La entrega de premios estuvo encabezada por el Intendente José Mellado, acompañado por el responsable del Área de Deportes, Marcos Poltronieri, profes, árbitros y la especial aparición de un “Lionel Messi” quien no solo fue parte de las fotos con los chicos, sino que también se animó a jugar una tanda de penales con ellos.

CLASIFICACIÓN

Sub 6

Reconocimiento a los clubes: Deportivo Jacobacci, Huahuel Niyeo y CET Patagonia

Sub 8

1º Huahuel Niyeo A

2º Huahuel Niyeo B

3º Huahuel Niyeo C

Sub 12

1º Huahuel Niyeo

2º Chicago (Bariloche)

3º Deportivo Jacobacci

Distinciones especiales:

Valla menos vencida: Huahuel Niyeo

Goleadores: Samuel Álvarez y Camilo Ziede

Jugador destacado: Lautaro Perlin (Chicago)