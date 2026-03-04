Finalizó el curso para instaladores solares y entregaron certificados

La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro entregó en Cipolletti los certificados a quienes finalizaron el curso para instaladores de sistemas solares de más de 10 kW, dictado junto a la Universidad Nacional del Comahue.

El acto se realizó en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente en Cipolletti y fue encabezado por el Secretario de Energía Eléctrica, Néstor Pérez, acompañado por autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue.

La capacitación, desarrollada en articulación con la Facultad de Ingeniería, estuvo destinada a instaladores de sistemas fotovoltaicos de más de 10 kW, orientados a grandes usuarios categoría T2, es decir industrias, pymes y comercios de alta demanda que pueden autogenerar energía e inyectar excedentes a la red.

En ese marco, la responsable del área de Regulación y Proyectos de la Secretaría, María del Carmen Rubio, explicó: “En el marco de la Ley 5617, nuestra ley provincial de Generación Distribuida, la Secretaría tiene la potestad de brindar cursos de capacitación y actualización para instaladores de sistemas fotovoltaicos. En esta oportunidad trabajamos con la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Comahue en una capacitación para instalaciones de más de 10 kW, que son destinadas principalmente a industrias y grandes comercios”.

Rubio destacó que este tipo de instalaciones “permiten a pymes y empresas autogenerar energía y, si tienen remanente, inyectarlo a la red”, fortaleciendo el esquema provincial de generación distribuida.