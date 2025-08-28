Huahuel Niyeo rescató un empate agónico ante Cruz del Sur

En el estadio Esteban Rodrigo se disputó la 5ª fecha del Clasificatorio 2025, donde Huahuel Niyeo recibió a su clásico rival, Cruz del Sur, en un encuentro intenso y de mucha paridad.

Desde el arranque, el local mostró sus intenciones de quedarse con el triunfo frente a su gente, generando situaciones y buscando con claridad el arco rival. Sin embargo, Cruz del Sur no se dejó superar y mantuvo firmeza en el juego, impidiendo que el León de la Meseta pudiera ponerse en ventaja durante la primera mitad.

En el complemento, de manera temprana, Jaime Molfeso abrió el marcador para la visita con una gran definición, un tanto que trajo desconcierto en el equipo local. Desde allí el partido entró en un desarrollo más cerrado, con pocas situaciones claras en ambas áreas.

Cruz del Sur intentó ampliar diferencias, aunque sin demasiada profundidad, mientras que Huahuel Niyeo trató de hacerse del balón, aunque con poca claridad en los últimos metros.

Cuando el tiempo se extinguía, apareció la jugada más destacada de la tarde: tras una pelota parada, Germán Cona sorprendió con un golazo de chilena que selló el 1-1 final y desató la alegría en la tribuna local.

De esta manera, Huahuel Niyeo sumó un punto importante en condición de local ante su clásico rival, en un partido que quedará marcado por la espectacular definición de Cona en el cierre.

Gentileza: club Huahuel Niyeo