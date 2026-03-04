Río Negro abre la convocatoria 2026 para el ingreso a Residencias de Salud

El Ministerio de Salud provincial convoca a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país a participar del Concurso para cubrir los cargos disponibles en las residencias del equipo de salud de Rio Negro para este 2026, cuyas inscripciones están abiertas hasta el 10 de abril.

Este año, Río Negro cuenta con más de 70 vacantes a ocupar en 18 especialidades. Los egresados de carrera de grado del campo de la salud podrán formarse en distintas especialidades como Medicina General, Clínica Médica, Cirugía General, Tocoginecología, Salud Pública Veterinaria, Salud Mental Comunitaria,Enfermería Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería C.C. Adultos,Enfermería Familiar Comunitaria,Ortopedia y Traumatología, Kinesiología, Anestesiología, Pediatría, y Neonatología (Post Básica), entre otras.

Cabe recordar que el Gobierno Provincial tomó la decisión estratégica en 2025 de asumir el financiamiento exclusivo de los contratos de residencias. Esta medida no solo aseguró la continuidad de quienes ya estaban en formación, sino que brindó estabilidad a los nuevos ingresantes, transformando la residencia en un vínculo laboral formal que incluye aportes previsionales, obra social y aguinaldo, equiparando los ingresos a los de un profesional ingresante.

La infraestructura sanitaria rionegrina acompaña este crecimiento con una inversión sostenida en equipamiento de última generación y la ampliación de sus centros de salud. Actualmente, la provincia cuenta con 8 sedes distribuidas en puntos clave como Viedma, General Roca,Cipolletti, Bariloche, El Bolsón, General Conesa, Sierra Colorada y Las Grutas.Estos escenarios permiten que el residente se forme en hospitales modernos y áreas críticas renovadas, garantizando una práctica profesional alineada con la tecnología médica actual.

Para acceder a las residencias, los interesados deberán cumplir las siguientes instancias: una preinscripción con la entrega de documentación y el cumplimiento de los requisitos necesarios, la evaluación de antecedentes, la instancia de examen y la entrevista para aquellos que hayan aprobado el examen escrito.

Para la preinscripción a la residencia es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Poseer el Título Universitario Argentino. En la instancia de inscripción se acepta el Certificado de Título en trámite pero al momento de la toma de cargo deberá contar con el título. En caso de poseer título extranjero deberá estar revalidado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Ser nativo/a o por opción (ver Ley 4919 Provincial), Extranjeros (ver Ley 25.871)

Para las residencias básicas: tener hasta un máximo de 8 (ocho)años de graduado, según fecha que figura en el Título – a la fecha de cierre de inscripción.

Sin límite de edad.

Para las residencias de Neonatología y Terapia Intensiva Infantil:tener Residencia de Pediatría completa o certificado de especialista,hasta 10 (diez) años desde el momento de la fecha de expedición del título de grado, al cierre de la inscripción.

En los casos en que se inscriban para las diferentes especialidades de Enfermería de la Provincia de Río Negro, el postulante debe elegir en la inscripción como especialidad Enfermería. En el envío de la documentación deberá adjuntar, una nota donde explicite a quéespecialidad concreta de Enfermería quiere inscribirse (Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Cuidados Críticos Neonatal o Enfermería Cuidados Críticos Adultos).

Para las distintas especialidades de Enfermería según Art. 17:Excepciones se establece que podrán ingresar a la residencia,enfermeros profesionales cuyo título tenga validez nacional, a los cuales se le otorgará el título de especialista una vez cumplimentada la licenciatura.

Se podrán anotar enfermeros profesionales que se encuentren cursando materias del último año del trayecto de licenciatura o bien se encuentren realizando sus proyectos de tesis / trabajo Final.

En tanto la documentación necesaria es la siguiente:

Currículum Vitae adjuntando fotocopias de capacitaciones realizadas (talleres, cursos, investigaciones, etc.), y/o antecedentes que hacen a la formación, legalizadas ante Policía, Escribano Público o Funcionario Público.

Fotocopia del Título y Fotocopia de Analítico, expedido por el Ministerio de Educación de la Nación, legalizadas ante Policía,Escribano Público o Funcionario Público.

Certificado de Buena Salud emitido por Hospital Público y/o Institución Privada (sanatorio, clínica).

Fotocopia de DNI (1° y 2° hoja), autenticada por Policía, Escribano Público o Funcionario Público.

Constancia de CUIL

Certificado de Antecedentes Penales, expedido por el registro Nacional de reincidencia y Estadística Criminal. Link para solicitarlo:http://www.dnrec.jus.gov.ar.

Enviar toda la documentación de manera digital en formato PDF a:coordresidenciasrionegro@gmail.com. Es importante, enviar la documentación digitalizada en una carpeta con nombre, apellido y especialidad del postulante y previamente chequear la información que se envía.

Para más información sobre las especialidades, cupos disponibles y bibliografía ingresa a la página oficial de https://salud.rionegro.gov.ar/.