Cierra la inscripción a cursos gratuitos de formación digital

Hoy viernes vence la inscripción a Aceleración Tech Río Negro, una formación gratuita y online para jóvenes de la provincia orientada al empleo digital.

La propuesta es impulsada por la Provincia junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Alkemy, con el objetivo de fortalecer capacidades tecnológicas, ampliar oportunidades laborales y acompañar las nuevas demandas del sector productivo.

La convocatoria tuvo un gran interés por parte de jóvenes rionegrinos por seguir formándose en perfiles vinculados a la economía del conocimiento, el desarrollo de software, los datos y los servicios digitales.

Formación para el futuro del trabajo

Aceleración Tech Río Negro está destinada a personas radicadas en la provincia que cuenten con conocimientos previos en programación, desarrollo tecnológico o ciencia de datos. Luego de completar sus datos en la web oficial, cada postulante realiza una evaluación inicial que permite asignar el trayecto formativo más adecuado a su perfil.

Los cursos comenzarán en julio, tendrán una duración de 10 semanas, se dictarán de manera 100% online y otorgarán certificado de finalización. La propuesta permitirá que las personas seleccionadas trabajen sobre proyectos reales e incorporen inteligencia artificial de manera transversal durante el proceso formativo.

La iniciativa forma parte de una política pública orientada a preparar a las y los rionegrinos para el futuro, acercando herramientas concretas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral en sectores cada vez más demandados.

Cuatro trayectos disponibles

Las personas seleccionadas podrán participar de alguno de los cuatro recorridos intensivos previstos.

El trayecto .NET + React está orientado al desarrollo full stack y prepara a los participantes para crear aplicaciones web completas, desde la conexión con bases de datos hasta las interfaces que utilizan los usuarios.

El curso Java + JavaScript brinda herramientas para desarrollar soluciones web, combinando la lógica principal del sistema con la experiencia de usuario, con apoyo de inteligencia artificial para resolver problemas, mejorar código y documentar procesos.

La formación Python + Django permite crear aplicaciones web de manera ágil, abordando programación, gestión de usuarios, datos y servicios digitales, con integración responsable de inteligencia artificial.

El trayecto Data Analyst, basado en SQL y BigQuery, está orientado a transformar grandes volúmenes de información en datos útiles para la toma de decisiones, identificar tendencias y comunicar hallazgos.

Inscripción hasta hoy

Las personas interesadas deberán ingresar a https://aceleraciontech-rn.alkemy.org/ y completar el formulario de inscripción.