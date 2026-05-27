Este viernes cierra una oportunidad para formarse en tecnología

El Gobierno de Río Negro recuerda que este viernes 29 de mayo vence el plazo para inscribirse al Programa Full Stack Developer ITBA 2026, una formación online y gratuita para jóvenes de la provincia.

La propuesta es desarrollada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) y financiada por Santander. A partir de la invitación realizada a la Provincia, rionegrinas y rionegrinos pueden postularse para acceder a esta capacitación intensiva orientada al desarrollo de software.

El programa representa una nueva oportunidad para que jóvenes residentes en Río Negro puedan formarse en uno de los sectores con mayor demanda laboral, incorporando herramientas vinculadas al desarrollo web y a las tecnologías utilizadas por la industria a nivel nacional e internacional.

Formación gratuita y 100% online

El Programa Full Stack Developer ITBA tiene una duración de 17 semanas y se cursa de manera 100% online y gratuita.

Durante la formación, las y los participantes accederán a contenidos teóricos y prácticos vinculados al desarrollo de aplicaciones web, metodologías de trabajo y competencias digitales necesarias para iniciar o fortalecer un camino profesional en el sector tecnológico.

La propuesta está dirigida a jóvenes con interés en la tecnología, la informática y la programación. Se valorará especialmente la motivación, la disponibilidad para sostener la cursada y el compromiso con una capacitación intensiva.

Prepararse para el futuro

Esta convocatoria se suma a la agenda de formación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) que el Gobierno de Río Negro viene impulsando de manera sostenida para ampliar oportunidades y preparar a más rionegrinas y rionegrinos para los nuevos desafíos productivos y laborales.

En ese camino, la Provincia fortalece la articulación con universidades, instituciones científicas y actores del sector privado, generando condiciones para que el talento joven pueda acceder a propuestas de calidad y vincularse con áreas estratégicas de la economía del conocimiento.

Río Negro avanza con una mirada de futuro: más formación, más capacidades y más oportunidades para que las y los jóvenes sean protagonistas del desarrollo tecnológico regional.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán postularse a través de la plataforma Santander Open Academy, en la página del Programa Full Stack Developer ITBA 2026: https://app.santanderopenacademy.com/es/program/programa-full-stack-developer-itba-2026

La inscripción estará abierta hasta este viernes 29 de mayo de 2026.