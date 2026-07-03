Nuevas vacantes en el Ministerio de Gobierno y Trabajo

Se busca cubrir 19 puestos en distintas localidades de la provincia. La búsqueda está dirigida exclusivamente a los agentes que actualmente prestan funciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial.

Las oportunidades laborales están destinadas al Ministerio de Gobierno y Trabajo. Por un lado, se requieren perfiles administrativos para el área de Registro Civil y Capacidad de las Personas. Estos puestos se distribuyen de la siguiente manera:

Cuatro vacantes en San Carlos de Bariloche

Dos vacantes en El Bolsón.

Siete vacantes en Cipolletti.

Dos vacantes en Cinco Saltos.

Una vacante en Contralmirante Cordero.

Por otro lado, se seleccionarán perfiles para el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Las vacantes son:

Un puesto para personal administrativo.

Un puesto para coordinador/a de museo.

Un puesto para curador/a museólogo/a.

Requisitos y documentación: Para los cargos administrativos, la formación mínima es el analítico secundario completo. Para los roles de coordinador/a y curador/a de museo, se requiere ser estudiante avanzado con conocimientos de historia, acreditando un 80% de la carrera. Se valorará contar con título de grado en Museología. Finalmente, para todos los puestos es indispensable tener conocimientos en redacción de notas.