Nuevas vacantes en el Ministerio de Gobierno y Trabajo

Se busca cubrir 19 puestos en distintas localidades de la provincia. La búsqueda está dirigida exclusivamente a los agentes que actualmente prestan funciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial.
Las oportunidades laborales están destinadas al Ministerio de Gobierno y Trabajo. Por un lado, se requieren perfiles administrativos para el área de Registro Civil y Capacidad de las Personas. Estos puestos se distribuyen de la siguiente manera:
- Cuatro vacantes en San Carlos de Bariloche
- Dos vacantes en El Bolsón.
- Siete vacantes en Cipolletti.
- Dos vacantes en Cinco Saltos.
- Una vacante en Contralmirante Cordero.
Por otro lado, se seleccionarán perfiles para el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Las vacantes son:
- Un puesto para personal administrativo.
- Un puesto para coordinador/a de museo.
- Un puesto para curador/a museólogo/a.
Requisitos y documentación: Para los cargos administrativos, la formación mínima es el analítico secundario completo. Para los roles de coordinador/a y curador/a de museo, se requiere ser estudiante avanzado con conocimientos de historia, acreditando un 80% de la carrera. Se valorará contar con título de grado en Museología. Finalmente, para todos los puestos es indispensable tener conocimientos en redacción de notas.