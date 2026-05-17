Jóvenes rionegrinos podrán formarse en desarrollo Full Stack en el ITBA

La propuesta es desarrollada por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), financiada por Santander, y se trata de una formación intensiva en desarrollo de software. Con esta invitación, Río Negro contará con vacantes garantizadas para que jóvenes del territorio puedan acceder a una capacitación de calidad en uno de los sectores con mayor demanda laboral. La cursada es 100% online, gratuita y tiene una duración de 17 semanas.

La iniciativa se suma a la agenda de formación tecnológica y STEM que el Gobierno de Río Negro viene impulsando de manera sostenida, con el objetivo de preparar a más rionegrinas y rionegrinos para los nuevos desafíos productivos, científicos y laborales.

Formación tecnológica para el futuro

El Programa Full Stack Developer ITBA es una formación intensiva en desarrollo de software, orientada a brindar herramientas técnicas y prácticas para la creación de aplicaciones web.

La cursada es 100% online, gratuita y tiene una duración de 17 semanas. Durante el trayecto, las y los participantes incorporarán conocimientos vinculados al desarrollo web, metodologías de trabajo y tecnologías utilizadas por la industria tecnológica a nivel nacional e internacional.

Esta oportunidad permite acercar formación de excelencia a jóvenes rionegrinos interesados en iniciar o fortalecer su camino en el mundo de la tecnología, con posibilidades de inserción laboral en un sector dinámico, en crecimiento y con opciones de trabajo remoto.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está dirigida a jóvenes residentes en la provincia que tengan interés en formarse en tecnología, informática y desarrollo de software.

Se valorará la motivación, la disponibilidad para sostener la cursada y el compromiso con una formación intensiva que abre nuevas oportunidades para el desarrollo profesional.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas deberán postularse a través de la plataforma Santander Open Academy, en la página del Programa Full Stack Developer ITBA 2026 (https://acortar.link/x8PIqs).

La inscripción estará abierta hasta el 29 de mayo. Las vacantes son limitadas y Río Negro cuenta con 10 cupos como mínimo para jóvenes de la provincia, lo cual será definido por la Escuela de Innovación del ITBA.

Con esta convocatoria, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de acercar oportunidades de formación de calidad, acompañar el desarrollo de nuevas capacidades y preparar a más rionegrinas y rionegrinos para ser parte del futuro productivo y tecnológico de la provincia.

Río Negro en marcha: más capacidades para una nueva etapa

La convocatoria forma parte de una mirada más amplia del Gobierno Provincial: generar condiciones para que el talento rionegrino pueda ser protagonista del desarrollo que viene.

En los últimos años, Río Negro fortaleció su articulación con universidades, instituciones científicas y actores del sector productivo para ampliar la oferta de capacitación en áreas estratégicas. En ese camino, se impulsaron propuestas vinculadas a programación, análisis de datos, energía, ciencia, tecnología e innovación.

La invitación del ITBA a sumar a la Provincia a esta edición del programa reconoce ese trabajo sostenido y consolida a Río Negro como un territorio activo en la formación de capital humano para la economía del conocimiento.