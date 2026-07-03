Río Negro promueve el uso de bolsas reutilizables para cuidar el ambiente

En el marco del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, que se conmemora cada 3 de julio, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro reafirma la importancia de reducir el consumo de plásticos de un solo uso y fomentar hábitos más sostenibles en toda la provincia.

La fecha invita a reflexionar sobre el impacto ambiental que generan las bolsas plásticas descartables, uno de los residuos más frecuentes en espacios urbanos, rurales y ecosistemas naturales. Su uso cotidiano suele ser breve, pero su permanencia en el ambiente puede extenderse durante cientos de años.

En Río Negro, la Ley Provincial 4417 impulsa la reducción y sustitución progresiva de las bolsas plásticas no biodegradables, promoviendo alternativas más amigables con el ambiente y el desarrollo de acciones de concientización destinadas a la comunidad.

El plástico abandonado o gestionado de manera inadecuada puede afectar la fauna terrestre y marina, contaminar cursos de agua y fragmentarse en partículas cada vez más pequeñas que permanecen en los ecosistemas durante décadas.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se recuerda que pequeños cambios en los hábitos diarios pueden generar grandes beneficios ambientales. Utilizar bolsas reutilizables, rechazar elementos descartables cuando no son necesarios y reducir el consumo de productos de un solo uso son acciones simples que contribuyen a disminuir la generación de residuos.

En este Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, la invitación es a repensar nuestras formas de consumo y asumir un compromiso cotidiano con el cuidado del ambiente y los recursos naturales de Río Negro.