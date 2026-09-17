El IPAP suma convenios de capacitación con municipios de la Región Sur

El Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) firmó convenios con los municipios de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao y Comallo, en el marco de IPAP en Red, para ampliar las oportunidades de formación y capacitación, y acompañar el desarrollo de las capacidades de sus equipos municipales.

Ingeniero Jacobacci: capacitación y articulación en el marco de los 110 años

En Ingeniero Jacobacci, la firma del convenio se concretó en el marco de las actividades por el 110° aniversario de la localidad, una jornada que contó con la presencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el Intendente local, José Mellado y la presidenta del IPAP, Juana Benitez; junto a autoridades provinciales y municipales.

El acuerdo con el IPAP permite fortalecer el vínculo institucional con el Municipio y generar nuevas oportunidades de capacitación para sus trabajadores, acercando herramientas que contribuyan a profesionalizar la administración pública local y mejorar las capacidades de gestión.

La incorporación de Jacobacci a esta propuesta representa, además, una nueva instancia para seguir articulando políticas de formación en la Región Sur y acompañar al municipio frene a los desafíos que plantea su crecimiento y desarrollo.

Comallo: fortalecer las capacidades de los equipos municipales

En Comallo, el convenio fue firmado junto al intendente Raúl Hermosilla, con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

El acuerdo permitirá profundizar el trabajo conjunto entre el IPAP y el municipio para acercar propuestas de capacitación a los agentes municipales, fortaleciendo sus conocimientos y herramientas para el desarrollo de sus tareas. La articulación con los gobiernos locales permite que las propuestas formativas puedan contemplar las necesidades concretas de cada territorio y que la capacitación se convierta en una herramienta vinculada directamente con la gestión cotidiana y la atención a la comunidad.

Maquinchao: nuevas oportunidades de formación para los trabajadores municipales

En Maquinchao, el convenio fue suscripto junto a la intendenta Silvana Pérez, consolidando también el vínculo entre el municipio y el IPAP para avanzar en propuestas de formación destinadas a los trabajadores municipales.

El acuerdo abre la posibilidad de continuar incorporando herramientas de capacitación y profesionalización que contribuyan al fortalecimiento de la gestión local, promoviendo el desarrollo de capacidades y conocimientos que puedan ser aplicados en las distintas áreas del municipio.

Una articulación que continúa creciendo

La firma de estos tres convenios reafirma la importancia de seguir construyendo vínculos entre el IPAP y los municipios, generando canales permanentes de cooperación que permitan identificar demandas, diseñar propuestas y acercar herramientas de formación a cada comunidad.

Para el IPAP, esta articulación territorial forma parte de una política orientada a jerarquizar el empleo público, fortalecer las capacidades de los trabajadores y acompañar a los municipios en el desafío de brindar respuestas cada vez más eficientes a sus comunidades.

En este sentido, IPAP en Red funciona como el marco para ampliar y federalizar el acceso a la capacitación pública, promoviendo una red de formación junto a los municipios que se incorporan a la iniciativa.