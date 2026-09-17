Weretilneck dispuso el pago de zona desfavorable a policías retirados y pensionados

El Gobierno de Río Negro abonará el lunes 21 y martes 22 la cuota correspondiente a septiembre de la reparación histórica por zona desfavorable. Alcanzará a 2.071 personas y demandará una inversión provincial de $877 millones.

La medida fue impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck como reconocimiento a quienes integraron las fuerzas de seguridad de la Provincia y prestaron servicio para proteger a las y los rionegrinos.

La cuota correspondiente a septiembre representa una inversión provincial de $877 millones y alcanzará a 2.071 personas.El cronograma de pago se organizará de la siguiente manera:

• Lunes 21: personas de 61 años o más.

• Martes 22: personas de hasta 60 años.

Con este nuevo desembolso, el Gobierno Provincial da continuidad al acuerdo alcanzado con retirados y pensionados de la Policía de Río Negro, garantizando previsibilidad en los pagos y sosteniendo el reconocimiento al servicio prestado durante su trayectoria en las fuerzas de seguridad provinciales.