Aguas Rionegrinas mejora el servicio de agua potable en Aguada de Guerra

Aguas Rionegrinas avanza con trabajos de mejora en el sistema de abastecimiento y distribución de agua potable en Aguada de Guerra, con el objetivo de optimizar el servicio y acompañar el crecimiento de la localidad.

En este sentido, en la localidad ya se concretaron tareas de extensión de cañerías e instalación de válvulas, mientras que actualmente se trabaja en la construcción de una platea para la instalación de un nuevo tanque reservorio, que se sumará a la cisterna existente y permitirá mejorar la presión y distribución del agua.

Las intervenciones se complementan con trabajos realizados previamente con la ejecución de una nueva perforación que refuerza el abastecimiento de agua potable y tareas en el sector La Rinconada y el recambio de válvulas que optimizan la conducción del recurso desde el manantial hasta la cisterna local.

Estas acciones se llevan adelante de manera conjunta entre Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).