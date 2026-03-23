Siniestro vial sobre la Ruta 23 en cercanías a Pilcaniyeu

Pasadas las 16:20 horas, Bomberos Voluntarios de Pilcaniyeu recibieron un llamado alertando sobre un siniestro vial ocurrido en la curva de la CNEA, sobre la Ruta Nacional 23.

De manera inmediata, se despachó una unidad de rescate vehicular con tres bomberos hacia el lugar del hecho. Al arribar, el personal se encontró con dos personas adultas, un masculino y una femenina, quienes habían protagonizado un despiste del rodado.

Ambos ocupantes recibieron atención en el lugar, mientras se evaluaba su estado de salud. En tanto, la seguridad de la escena quedó a cargo de personal policial de la localidad.

Minutos más tarde, se hizo presente una ambulancia para realizar la correspondiente evaluación médica de las personas involucradas en el siniestro.