A Rodar Escuelas cerró su convocatoria con más de 400 producciones

Más de 400 producciones realizadas por escuelas y estudiantes de toda la provincia formaron parte de la 12° edición de A Rodar Escuelas, la propuesta que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, para promover la creación de contenidos desde las comunidades educativas.

Este año, la convocatoria incorporó producciones en formato video, fotografía y podcast, y sumó una categoría destinada a escuelas secundarias de otras provincias y de países de habla hispana.

En este sentido, se recibieron alrededor de 40 producciones de España, Venezuela y provincias de nuestro país como Córdoba y Buenos Aires. Esta categoría será evaluada por un jurado compuesto por estudiantes del IUPA.

En general y para todas las categorías, la convocatoria culminó con unas 430 producciones gracias a la participación de estudiantes de todos los niveles y modalidades.

La Coordinadora de A Rodar Escuelas, Mariana Scale, destacó que “esto para nosotros es importante y es un dato a destacar. Hay niveles que hace años que vienen con un gran incremento como es la modalidad de Adultos y también la Educación Especial. También creció exponencialmente lo que tiene que ver con Educación Secundaria y Primaria. Notamos algo que venimos destacando año a año que es un gran crecimiento en la calidad, en el manejo de los recursos audiovisuales para contar las historias” señaló

A partir de ahora el jurado seleccionará 18 producciones mientras que en paralelo se van organizando y desarrollando encuentros zonales para que las y los estudiantes puedan compartir sus trabajos.

“Lo que más ponemos en valor en esta etapa tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos a disfrutar y compartir estos trabajos que las escuelas con tanto esfuerzo, tanta ilusión y tanto trabajo han logrado terminar. Más allá de la tarea del jurado que por supuesto para aquellas escuelas que resulten seleccionadas es un gran mimo y halago, no queremos que esto opaque estos encuentros que realmente tienen mucho valor, donde todos son destacados, valorados. Cada estudiante se lleva su certificado por participación y podemos conocer estas historias que en cada lugar los chicos y chicas quisieron contar”, dijo Mariana