Desafíos Rionegrinos: se extiende hasta el 4 de octubre la presentación de soluciones

El Gobierno de Río Negro extendió hasta el 4 de octubre el plazo para que universidades e instituciones científico-tecnológicas presenten soluciones a los 85 desafíos del programa Desafíos Rionegrinos, vinculados a necesidades concretas del territorio.

La ampliación del plazo permitirá contar con más tiempo para elaborar proyectos que respondan a problemáticas planteadas por pymes, cooperativas, empresas y organismos públicos de la provincia.

Desafíos Rionegrinos es impulsado por el Gobierno Provincial a través de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones.

Del problema concreto a una solución aplicada

La convocatoria abarca áreas estratégicas como ambiente y cambio climático, petróleo y gas, energía nuclear, gestión del agua, minería, transformación digital, inteligencia artificial, prevención de riesgos, agroindustria y salud.

Los proyectos seleccionados podrán acceder a financiamiento de hasta $40 millones y tendrán un plazo de ejecución de hasta 12 meses.

Hasta el 4 de octubre, las universidades e instituciones científico-tecnológicas pueden conocer los desafíos y postular sus soluciones a través de la página de la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades:

https://upeu.rionegro.gov.ar/inscripcion-a-soluciones-de-desafios