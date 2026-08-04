Comenzó la inscripción para A Rodar Escuelas 2026

Tras finalizar la preinscripción, que registró 300 producciones con intenciones de participar, comenzó la inscripción formal para participar del XII Festival Audiovisual Estudiantil A Rodar Escuelas, una propuesta destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo que permanecerá abierta hasta el 31 de agosto.

La Coordinadora del programa, Mariana Scale, destacó que una de las novedades de esta edición es que las escuelas de Río Negro realizarán la inscripción a través del sistema Trámites y Consultas, previa autorización del equipo directivo mediante el Sistema de Administración y Gestión de la Educación (SAGE).

“Para que el o la docente pueda inscribir a su grupo de estudiantes, primero debe contar con la autorización del equipo directivo a través del Sistema de Administración y Gestión de la Educación. Una vez otorgada, se habilitará el acceso al trámite correspondiente dentro de Trámites y Consultas”, explicó.

Scale señaló que la cantidad de preinscripciones refleja el interés que genera la propuesta en las instituciones educativas y permitirá comenzar a organizar las instancias zonales del festival, que se desarrollarán entre septiembre y noviembre.

“Estamos muy contentos con la convocatoria. Sabemos que la preinscripción no representa el número definitivo de proyectos, pero nos permite conocer el alcance que tendrá esta nueva edición y empezar a planificar nuestra gran fiesta audiovisual”, expresó.

Para completar la inscripción, las producciones deberán estar finalizadas, ya que será necesario subir el material a un servicio de almacenamiento en la nube e incorporar el enlace de descarga en el formulario correspondiente.

El festival contempla producciones en los formatos video, fotografía y podcast, y también incluye una categoría destinada a escuelas secundarias de otras provincias argentinas y de países de habla hispana. En estos casos, la inscripción se realiza mediante un formulario disponible en el sitio web del Ministerio.

Las bases, el acceso a la inscripción y toda la información sobre la convocatoria pueden consultarse en la página oficial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro. Ante cualquier consulta, también se encuentra disponible el correo electrónico arodarescuelas@gmail.com.