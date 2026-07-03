Arranca la edición 2026 de A Rodar Escuelas en toda la provincia

Con novedades y expectativas renovadas, se pone en marcha la edición número 12 de A Rodar Escuelas, el programa del Gobierno de Río Negro que permite a estudiantes de todos los niveles educativos de toda la provincia contar sus historias en el marco de una experiencia audiovisual y educativa.

Luego de la última edición que tuvo un gran cierre en Las Grutas, para este año se mantienen los formatos de producción (video, podcast, portfolio de fotografía, fotomontaje o memes) al tiempo que esta vez se determinó temática libre.

“Estamos invitando a que las escuelas puedan contar historias que tengan que ver con esos temas que sean de interés o necesidad escolar”, señaló Mariana Scale, coordinadora del programa del Ministerio de Educación, quien destacó además la esencia de A Rodar Escuelas respecto al propósito de compartir y poner en valor cada narrativa creada en las aulas rionegrinas.

Otra novedad refiere a que para coordinar y planificar las instancias del festival, se llevará a cabo una preinscripción, no excluyente, para que las instituciones educativas puedan manifestar su intención de participar con cantidad de proyectos y estudiantes. Este proceso estará abierto hasta el 31 de julio mediante el siguiente formulario https://forms.gle/UNqFTjt6B4sQzm53A

La preinscripción no sustituye la postulación definitiva. En los próximos días se abrirá la convocatoria para el envío de producciones la cual estará abierta, mediante el sistema SAGE, hasta el 31 de agosto de 2026.

“Toda la info la pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación, educacion.rionegro.gov.ar, sección Programas y tenemos nuestras redes sociales @arodarescuelas, donde estamos atentos a consultas y dudas” informó Scale.



Para más información, dudas o consultas, se puede escribir al correo electrónico arodarescuelas@gmail.com

“Río Negro viene desarrollando una política en materia del mundo audiovisual que inicia con las escuelas primarias y secundarias, tenemos 7 orientadas en audiovisual en la provincia, esta posibilidad de estudiar en las dos universidades, la Universidad Nacional de Río Negro y el IUPA que tiene carreras vinculadas y todo un campo de trabajo muy amplio y diverso que tiene la provincia” resaltó.

Actualmente el Ministerio de Educación a través del está trabajando en conjunto con la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura en el marco de una recorrida por las ESRN de la provincia que están vinculadas al lenguaje audiovisual.

“Lo que hacemos es compartir las producciones, mostrar la producción audiovisual profesional que hay en la provincia y que forma parte de la valija del Festival Audiovisual Bariloche y abrir el diálogo con realizadoras y realizadores que están trabajando en la provincia”, señaló.