A Rodar Escuelas: se extiende la inscripción hasta el 7 de septiembre

Las escuelas rionegrinas tendrán tiempo hasta el 7 de septiembre para enviar sus producciones al programa A Rodar Escuelas, a partir de la extensión del plazo de inscripción, una prórroga que beneficia especialmente a las instituciones de las zonas afectadas por las fuertes nevadas.

La inscripción la realiza el o la docente a través del sistema Trámites y Consultas de la página, previa autorización del equipo directivo en el Sistema de Administración y Gestión de la Educación (SAGE) educacion.rionegro.gov.ar

El festival contempla producciones en los formatos video, fotografía y podcast, al tiempo que también incluye una categoría destinada a escuelas secundarias de otras provincias argentinas y de países de habla hispana. En estos casos, la inscripción se realiza mediante un formulario disponible en el sitio web del Ministerio.

Es importante tener en cuenta que se deberá realizar la inscripción por cada una de las obras y que se tendrá que adjuntar un único link de descarga con: la obra realizada (video, fotos o podcast), las autorizaciones de publicación de imagen y el afiche representativo. Para ello deberán subirlos en una carpeta a una nube como Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. y habilitar para que cualquier persona con el enlace pueda descargar.

Las bases, el acceso a la inscripción y toda la información sobre la convocatoria pueden consultarse en la página oficial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro mientras que se reciben consultas en el correo electrónico arodarescuelas@gmail.com

La Coordinadora de ARE, Mariana Scale, señaló respecto a la extensión de las inscripciones que “todos los años damos unos días de prórroga y este año adelantamos el anuncio debido a las consultas y pedidos de prórroga que recibimos de las escuelas afectadas por la nieve”