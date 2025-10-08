Provincia

Ya se encuentra disponible el pago a talleristas del programa CapacitArte

Ricardo Manrique 7 horas ago

Desde esta semana se encuentra disponible el pago a los talleristas que integran el programa provincial CapacitArte 2025, que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura en toda la provincia de Río Negro.

El programa, que impulsa capacitaciones en oficios, arte, cultura y deporte, promueve el desarrollo humano y social a través de la formación gratuita y el acceso equitativo al conocimiento. En esta edición, se llevan adelante 975 talleres en distintas localidades rionegrinas, de los cuales 442 están orientados a oficios con salida laboral y 533 corresponden a talleres recreativos y culturales.

CapacitArte se consolida como una política pública inclusiva que fomenta el trabajo conjunto con instituciones, organizaciones comunitarias y referentes territoriales, brindando herramientas concretas que favorecen la inserción laboral, la autonomía económica y la participación social.

Este programa reafirma el compromiso del Gobierno de Río Negro con la ampliación de derechos, la equidad territorial y la promoción de oportunidades reales de desarrollo para todos los rionegrinos y rionegrinas.

Next Post

Jacobacci Noticia del día Regionales

La Legislatura fue escenario de la instancia provincial de la Olimpiada Nacional de Filosofía

mié Oct 8 , 2025
El recinto de la Legislatura de Río Negro recibió hoy a chicas y chicos de distintas escuelas de la provincia que participaron de la instancia provincial de la Olimpiada de Filosofía de la República Argentina. En esta etapa, se definió que Laureano Pérez Sherriff, alumno de 5º año de la […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias