Ya se encuentra disponible el pago a talleristas del programa CapacitArte

Ricardo Manrique 9 horas ago

El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura Provincial informa que desde esta semana se encuentra disponible el pago a los talleristas que integran el programa provincial CapacitArte 2025 en toda la provincia. El programa, que impulsa capacitaciones en oficios, arte, cultura y deporte, promueve el desarrollo humano y social a través de la formación gratuita y el acceso equitativo al conocimiento.

En esta edición, se llevan adelante 975 talleres en distintas localidades rionegrinas, de los cuales 442 están orientados a oficios con salida laboral y 533 corresponden a talleres recreativos y culturales.

CapacitArte se consolida como una política pública inclusiva que fomenta el trabajo conjunto con instituciones, organizaciones comunitarias y referentes territoriales, brindando herramientas concretas que favorecen la inserción laboral, la autonomía económica y la participación social.

Este programa reafirma el compromiso del Gobierno de Río Negro con la ampliación de derechos, la equidad territorial y la promoción de oportunidades y promoción de conocimientos y uso de herramientas para el trabajo.

