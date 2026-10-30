Weretilneck termina con años de abandono: Río Negro ya decide sobre las rutas 22 y 151

El Gobernador Alberto Weretilneck firmó las actas de toma de posesión parcial de 6 tramos de las rutas nacionales 22 y 151, concretando la transferencia de los primeros 337 kilómetros a la Provincia. De esta manera, comenzó a hacerse efectiva la decisión de asumir la responsabilidad sobre dos corredores estratégicos para la producción, la conectividad y la seguridad vial, ante años de abandono por parte de los gobiernos nacionales.

Luego de la firma, Weretilneck pidió acompañamiento para una recuperación que demandará tiempo: “A los vecinos les pido entendimiento, comprensión y paciencia. El nivel de deterioro, rotura y abandono de las dos rutas es escandaloso. No hay magia para resolver las cosas de un día para el otro; vamos a tardar un tiempo. El cambio importante es que ahora depende de nosotros”.

Weretilneck firmó las actas con el Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, formalizando la incorporación de los primeros sectores comprendidos en el acuerdo alcanzado entre la Provincia y la Nación. La medida marca el inicio de una nueva etapa en la gestión de estas rutas, con el Gobierno rionegrino haciéndose cargo directamente de las responsabilidades de administración, conservación y recuperación abandonadas por los gobiernos nacionales.

Se trata de una decisión política del Gobernador Weretilneck que busca dar respuesta al deterioro de dos corredores fundamentales para miles de rionegrinos, el transporte de cargas, la actividad industrial y las economías regionales. Frente a la falta de inversiones nacionales, Río Negro decidió hacerse cargo de una infraestructura esencial para su presente y su futuro.

A partir de la toma de posesión de estos 6 tramos, Río Negro comenzará a ejercer la administración y a organizar las primeras intervenciones. Weretilneck contrastó esta nueva responsabilidad provincial con los años de postergaciones nacionales: “La obra original empezó en 2008 y Nación hizo solamente 40 kilómetros. Dejaron las obras abandonadas, y ahora ni siquiera se hace el mantenimiento. Nosotros empezamos el lento camino de recuperación”.