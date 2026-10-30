El Cain:ARSA renueva el sistema de reserva y amplía la red de distribución de agua

Aguas Rionegrinas lleva adelante trabajos para fortalecer la infraestructura de abastecimiento de agua potable en El Caín. Las tareas forman parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Río Negro para mejorar la calidad y garantizar el acceso al servicio en los parajes de la provincia.

Las tareas, desarrolladas por Aguas Rionegrinas y el Departamento Provincial de Aguas (DPA), incluyen la incorporación de una nueva cisterna de 23.000 litros, que se suma a las dos existentes, de 10.000 litros cada una. De esta manera, la capacidad total de almacenamiento alcanza los 43.000 litros, permitiendo contar con una mayor reserva de agua para la localidad.

Además, se reformó el sistema de vinculación y carga de la cisterna y se renovaron cerca de 100 metros de cañería entre el sistema de reserva y el paraje. Los materiales fueron aportados por el DPA, mientras que el relevamiento técnico estuvo a cargo de la Subgerencia Regional de Aguas Rionegrinas, encabezada por Gerardo Peyrot.

En paralelo, Aguas Rionegrinas ejecuta una nueva red de distribución con aproximadamente 1.000 metros de cañería de 75 milímetros de diámetro, que se instala en distintas calles del paraje. Para agilizar estas tareas, la empresa utiliza su nueva máquina zanjadora, incorporada para optimizar los trabajos de apertura de zanjas y colocación de cañerías.

Si las condiciones climáticas lo permiten, durante esta semana finalizará la instalación de la nueva red y su conexión con el tanque de reserva, paso previo a la puesta en funcionamiento del sistema renovado.

De esta manera, Aguas Rionegrinas y el DPA continúan trabajando de manera articulada para fortalecer el sistema de abastecimiento, ampliar la capacidad de reserva y mejorar la distribución de agua potable en El Cain.