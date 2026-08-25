Histórico: Río Negro se hace cargo de rutas nacionales 22 y 151

Río Negro tomó una decisión histórica: hacerse cargo de las rutas nacionales 22 y 151, ante décadas de abandono por parte de los diferentes gobiernos nacionales. El Gobernador Alberto Weretilneck firmó este lunes con el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, el convenio que abre el proceso para que la Provincia pueda gestionar, administrar y mantener las rutas.

La firma marca el inicio de una nueva etapa sin precedentes, pero no implica que la Provincia reciba inmediatamente la totalidad de las rutas ni que todos los problemas puedan resolverse en el corto plazo. La incorporación será gradual, tramo por tramo, a medida que cada sector quede liberado de contratos y obligaciones nacionales.

Recuperar el presente y diseñar el futuro

Después de años de deterioro, obras inconclusas y respuestas que nunca llegaron, Río Negro decidió cambiar la historia. Luego de casi 100 años, será la Provincia la encargada de recuperar las rutas por las que transitan miles de rionegrinos, cuidando la vida y la producción y asumiendo la obligación de preparar la infraestructura para la transformación productiva y energética que ya está viviendo la provincia.

La Provincia definió tres intervenciones prioritarias: la finalización de la rotonda de las rutas 22 y 250 en Choele Choel, las obras de reacondicionamiento sobre la Ruta 151 entre Barda del Medio y Catriel y la intervención en el sector de Puente 83 en Cipolletti.

Pero el plan no se limita a recuperar las rutas actuales. En paralelo, el Gobierno Provincial firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones para comenzar a diseñar el sistema vial que necesitará el Alto Valle durante las próximas décadas, en un trabajo que posteriormente se desarrollará junto con Neuquén. El estudio analizará la conexión entre ambas provincias, el crecimiento del tránsito, las nuevas colectoras, los accesos, las variantes y la vinculación con Vaca Muerta. La recuperación de las rutas actuales será también el punto de partida para construir el sistema vial del futuro.

“Durante años reclamamos soluciones y vimos cómo estas rutas se deterioraban. A partir de hoy, tomamos la responsabilidad de construir una respuesta. No se arreglan décadas de abandono de un día para otro, por eso pedimos paciencia y acompañamiento. Tenemos algo que antes no existía: una decisión, un plan y un rumbo claro”, sostuvo Weretilneck.

Un acuerdo con una mirada de 20 años

El convenio tendrá una vigencia de 20 años, lo que le permitirá a Río Negro sostener una planificación de largo plazo para recuperar y transformar ambos corredores.

Ese proceso ordenado permitirá intervenir con responsabilidad, cuidar los recursos provinciales y establecer prioridades según el estado de cada sector. Las rutas continuarán bajo jurisdicción nacional, pero Vialidad Rionegrina asumirá las competencias operativas definidas en el acuerdo.

305 km en la primera etapa

La primera etapa del plan provincial contempla la recuperación de aproximadamente 305 km de sectores liberados, con trabajos sobre calzadas, banquinas, señalización, seguridad vial y mantenimiento. Para sostener estas intervenciones se proyecta un financiamiento de hasta USD 60 millones.

Esta firma no borra en un día los años de postergaciones, pero cambia definitivamente el rumbo. Río Negro empieza a recuperar sus rutas con prioridades claras, financiamiento y planificación, mientras diseña junto con Neuquén el sistema vial que deberá acompañar el crecimiento de la región durante las próximas décadas.

Estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Sebastián Giorgetti; y el gerente general de INVAP, Darío Giussi.

Además, el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren; la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el titular de Vialidad Provincial, Raúl Grün; el presidente del Tren Patagónico, Roberto López; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña.