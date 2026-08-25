“Río Negro toma en sus manos el futuro de sus rutas y sus trenes”

El Gobernador Alberto Weretilneck definió como un hecho “histórico” la decisión de Río Negro de asumir la gestión de las rutas nacionales y del Tren del Valle. Aseguró que comienza una nueva etapa, donde serán los propios rionegrinos quienes tomarán las decisiones, pero aclaró que el deterioro acumulado durante años de abandono nacional no tendrá una solución inmediata: “No se resuelve de un día para otro”.

“Es la primera vez en la historia de nuestra provincia que vamos a decidir nosotros lo que pasa con nuestras rutas y con nuestras vías”, sostuvo Weretilneck, en un mensaje a la comunidad a través de sus redes sociales (@Weretilneck). Recordó que durante décadas Río Negro dependió de decisiones tomadas desde Nación y sufrió “destrato, olvido y marginalidad”.

El Gobernador puso el foco especialmente en las consecuencias humanas de esa desinversión. “Todos sufrimos el dolor de una persona que fallece en la ruta, de aquellos que nunca más volvieron a ser felices, del tiempo que perdemos y el miedo que nos da subirnos a las rutas”, señaló. Y remarcó: “Hoy empieza a cambiar esa historia. Hoy las rionegrinas y los rionegrinos tenemos en nuestras manos la decisión sobre nuestras rutas y nuestras vías”.

Weretilneck sostuvo que asumir esta responsabilidad implica también asumir riesgos. “Podíamos seguir esperando o hacernos cargo. Preferí asumir el riesgo. Algunos querrán que vayamos más rápido, otros que lo hagamos de otra manera, pero había que hacerlo. No podíamos quedarnos mirando mientras la tragedia nos golpeaba todos los días”, afirmó.

El Gobernador planteó que el desafío que comienza exigirá una respuesta sostenida de la Provincia. “Vamos a necesitar tiempo, recursos, los mejores profesionales y mucho diálogo entre la Provincia, los intendentes, los transportistas, los trabajadores, los estudiantes y todos los que utilizan estas rutas”, explicó. La prioridad será atender lo más urgente sin dejar de planificar la conectividad que Río Negro necesitará en las próximas décadas.

Las etapas

Weretilneck explicó que la primera etapa estará concentrada en recuperar condiciones básicas de transitabilidad y resolver obras urgentes. Entre las prioridades están la rotonda de Choele Choel, Puente 83 en Cipolletti y dos intervenciones sobre la Ruta 151: la mayor parte del tramo entre Barda del Medio y Catriel y el puente ferroviario en Cipolletti.

Luego llegará la discusión estratégica: diseñar un nuevo sistema vial y de conectividad junto a Neuquén y el Consejo Federal de Inversiones: “Vamos a hacer, lo que nunca hizo la Nación, lo que nunca hizo Buenos Aires: planificar, pensar y diseñar”, sostuvo.

En ese esquema, también ubicó la recuperación del Tren del Valle como una herramienta central para conectar Neuquén con las ciudades rionegrinas. “Es un sueño enorme”, dijo.

El Gobernador remarcó que el cambio de fondo no pasa solamente por quién administra las rutas y las vías, sino por recuperar la capacidad de pensar, planificar y decidir desde el territorio.

“A partir de ahora, la decisión de qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo está en nuestras manos”, cerró Weretilneck y sentenció: “Nuestros temas los resolvemos los rionegrinos”.