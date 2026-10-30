Valcheta: Río Negro promueve el patrocinio deportivo con beneficios fiscales

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Más de 30 personas participaron en Valcheta de una jornada informativa sobre herramientas de financiamiento para proyectos deportivos. La actividad convocó a representantes provinciales, la Fundación Laureus Argentina, el área de Inversión Social de YPF y el Municipio, con el objetivo de acercar alternativas para acompañar el desarrollo del deporte local.

El encuentro abordó el Régimen de Patrocinio y Tutoría del Deporte, establecido por la Ley Provincial 5245, que permite financiar proyectos deportivos mediante aportes económicos o en insumos y contempla beneficios fiscales para quienes acompañan estas iniciativas.

La jornada fue impulsada por la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro, a través de la Secretaría de Deporte, junto a la Fundación Laureus Argentina y el área de Inversión Social de YPF, en articulación con la Municipalidad de Valcheta. El asesoramiento estuvo a cargo de Yamila Becker, Secretaria de Administración, y Guadalupe Gorriti Arza, Subsecretaria de Desarrollo Deportivo y Articulación Institucional.

Durante el encuentro se explicaron los alcances de la normativa, los requisitos para acceder al régimen y los pasos necesarios para presentar proyectos. La herramienta está destinada a fortalecer el deporte mediante el acompañamiento de personas y empresas que pueden contribuir con dinero o bienes e insumos para sostener distintas iniciativas.

Uno de los principales incentivos para el sector privado es la bonificación equivalente al 50 % del aporte realizado, que puede computarse como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con un límite del 25 % del impuesto determinado en cada anticipo mensual. El acceso al beneficio está sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos y a la autorización previa del proyecto.

Pueden recibir estos aportes clubes y entidades civiles sin fines de lucro debidamente regularizados, deportistas profesionales o amateurs y profesionales de la educación física, entrenadores y directores técnicos con título habilitante que desarrollen su actividad en Río Negro. Los recursos pueden destinarse, entre otros objetivos, a mejorar infraestructura deportiva, adquirir equipamiento, desarrollar actividades, participar en competencias y promover instancias de formación.

“Entendemos que el Régimen de Patrocinio representa una oportunidad sumamente importante para los deportistas y las instituciones. Por ese motivo, desde la Secretaría de Deporte trabajamos para acercar estas herramientas a quienes más las necesitan: nuestros atletas, e impulsar y acompañar distintos proyectos”, explicó Gorriti Arza, quien destacó la importancia de acercar esta herramienta a las localidades y fortalecer el vínculo entre el Estado, el sector privado y las organizaciones deportivas.

La participación de la Fundación Laureus Argentina y del área de Inversión Social de YPF sumó la perspectiva de actores vinculados al desarrollo social y al acompañamiento de iniciativas comunitarias.

Con estas acciones, el Gobierno de Río Negro busca fortalecer las herramientas de gestión y financiamiento disponibles para el deporte, promoviendo la articulación entre distintos sectores para que más proyectos puedan concretarse en las comunidades.

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