Weretilneck lanzó “Al Día RN” para simplificar trámites a asociaciones civiles

El Gobierno de Río Negro puso en marcha “Al Día RN”, un nuevo programa para modernizar y simplificar los trámites de las asociaciones civiles de toda la provincia. “Queremos un Estado moderno y más cerca de quienes trabajan todos los días por su comunidad”, destacó el Gobernador Alberto Weretilneck.

“Las asociaciones, fundaciones y sociedades comerciales cumplen un rol fundamental en cada localidad de Río Negro. Como Gobierno tenemos que acompañarlas, facilitarles las herramientas y hacer que el Estado esté cada vez más cerca de quienes trabajan todos los días por su comunidad”, señaló el Gobernador Alberto Weretilneck.

La iniciativa forma parte del proceso de modernización del organismo y combina simplificación de requisitos, digitalización y acompañamiento territorial, con el objetivo de que las asociaciones puedan cumplir con sus obligaciones de manera más clara, rápida y sencilla. El nuevo esquema apunta a reducir papeles, traslados, errores y tiempos, bajo un principio central: si el Estado ya cuenta con determinada información, no debería volver a pedírsela a la institución.

“Detrás de cada asociación hay personas que ponen su tiempo, su esfuerzo y sus ganas para hacer crecer a su institución y aportar a su localidad. Nuestra misión es facilitarles los trámites, eliminar obstáculos innecesarios y poner al Gobierno al servicio de la gente. Queremos que dediquen su tiempo a hacer lo que saben hacer y no a resolver burocracia”, destacó el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

Al Día RN permitirá ordenar dentro de una misma lógica trámites vinculados con la constitución de entidades, autoridades, asambleas, documentación anual, libros y certificados. A su vez, prevé avanzar progresivamente hacia una sede digital desde la cual podrán realizarse presentaciones, consultar el estado de los trámites, recibir notificaciones, efectuar pagos y obtener constancias, manteniendo también instancias de atención presencial y asistida para garantizar el acceso de todas las instituciones.

El programa estará acompañado por capacitaciones territoriales para asociaciones civiles, con herramientas prácticas para ordenar la documentación, realizar correctamente sus asambleas, mantener actualizadas sus autoridades y libros y conocer los nuevos mecanismos de gestión. La propuesta busca que cada comisión directiva pueda contar con una hoja de ruta clara para mantener a su institución al día y prevenir dificultades administrativas.

“Queremos una Inspección General de Personas Jurídicas más cercana, que no espere solamente a que las asociaciones vengan a hacer un trámite, sino que salga al territorio, capacite, acompañe y ayude a prevenir dificultades. Al Día RN también tiene que ver con eso: estar presentes en cada región, brindar herramientas concretas y hacer que sostener una institución sea cada vez más simple”, señaló la Inspectora general de Personas Jurídicas, Martina Morana.

El objetivo final es fortalecer el enorme trabajo que realizan las asociaciones en cada localidad de Río Negro. Clubes, bibliotecas, entidades culturales, organizaciones sociales, deportivas y comunitarias cumplen un rol fundamental en la vida cotidiana de miles de rionegrinos. Al Día RN busca que el Estado acompañe ese esfuerzo haciendo más simple el cumplimiento de las obligaciones y dejando a las instituciones más tiempo para dedicarse a su verdadera tarea: trabajar por su gente y por sus comunidades.