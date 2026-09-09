Calcatreu: Río Negro acompaña el muestreo de 16 bolsones de carbón

Personal de las Secretarías de Ambiente y Cambio Climático y de Minería de Río Negro participó de dos jornadas de control y fiscalización durante el muestreo de 16 bolsones de carbón activado realizado por la empresa Patagonia Gold en el proyecto minero Calcatreu.

El control se llevó adelante durante dos jornadas, los días 4 y 7 de septiembre, como parte del seguimiento que Río Negro realiza sobre el desarrollo de la actividad minera. Esta tarea se enmarca en una nueva etapa productiva para la provincia, que combina el aprovechamiento de sus recursos con controles estatales y el cumplimiento de las condiciones establecidas.

Durante ambas jornadas se muestrearon 16 bolsones de carbón activado, un componente central del proceso de recuperación de oro y plata. El carbón tiene la función de retener las partículas de estos metales que previamente fueron disueltas en una solución durante el procesamiento de las rocas, para luego avanzar hacia su recuperación y la elaboración de los lingotes.

De cada bolsón se extrajeron 500 gramos de carbón, que fueron fraccionados en tres muestras de 120 gramos. Una será destinada al laboratorio encargado de determinar el contenido de oro y plata; otra quedará a disposición de los organismos provinciales de control y la tercera será conservada como muestra de resguardo interno de la empresa. Este procedimiento permite contar con material de referencia para las distintas instancias de análisis y fortalecer la trazabilidad del proceso.

La participación de Ambiente y Minería en estas jornadas refleja la decisión de la Provincia de acompañar el desarrollo de nuevas actividades productivas con presencia estatal y fiscalización. En este sentido, el Gobernador Alberto Weretilneck sostuvo al referirse a la minería rionegrina: “Los rionegrinos tomamos una decisión: decirle sí al trabajo, sí a la inversión y sí a una minería desarrollada con controles, reglas claras y beneficios para nuestra gente”.

Para Río Negro, el desarrollo minero forma parte de una estrategia productiva que busca generar producción, empleo y movimiento económico en la Región Sur, con un Estado provincial presente para controlar el cumplimiento de las reglas y condiciones ambientales. Acompañar la inversión también implica fiscalizarla y garantizar que el desarrollo de los recursos provinciales se realice bajo las condiciones establecidas.

Una vez finalizado el muestreo, el carbón continúa dentro del circuito productivo para permitir la recuperación de los metales retenidos. Posteriormente atraviesa un proceso de regeneración que permite recuperar sus propiedades y reincorporarlo al circuito para su reutilización.

De esta manera, la Provincia sostiene una política de acompañamiento a la nueva etapa productiva de Río Negro, con presencia de sus organismos técnicos y de control en las distintas instancias del proceso. El objetivo es que el desarrollo de los recursos provinciales se traduzca en producción y oportunidades para los rionegrinos, con controles ambientales y reglas claras.