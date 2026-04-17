Trámites simples y menores costos para asociaciones civiles en Río Negro

El Gobierno de Río Negro implementó una medida destinada a reducir la carga administrativa de las asociaciones civiles, con el objetivo de facilitar su funcionamiento y fortalecer su desarrollo en cada localidad de la provincia, además de ahorrar dinero.

En este sentido, se establecieron nuevos criterios en función del ingreso anual de cada entidad. A partir de esta actualización, las asociaciones encuadradas en las dos primeras categorías del monotributo no deberán presentar balances contables firmados por contador público.

En su lugar, será suficiente la presentación de un estado de recursos y gastos firmado por las autoridades de la institución, específicamente el presidente y el tesorero. De esta manera, se elimina la necesidad de contratar servicios contables para el cumplimiento de este requisito.

“Buscamos facilitar el trabajo de cada asociación, sobre todo de aquellas que están comenzando con su tarea, o son más chicas, y lo que queremos es que destinen el recurso a crecer y consolidarse. Es la una forma que tiene el Estado Provincial de acompañarlas en su rol, que es clave en la vida comunitaria. Desde el área de Personas Jurídicas y las distintas delegaciones que tenemos en cada región, las asistimos en cada gestión, pensando en facilitar”, dijo el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos.

Con esta decisión, la Provincia avanza en la simplificación de procesos, promoviendo un Estado más cercano y eficiente, que acompaña el crecimiento de las asociaciones civiles.