ERSEC ya es ley: qué cambia para los usuarios de Río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck promulgó la ley 5883 que crea el ERSEC, el nuevo organismo que unificará la regulación y el control de los servicios de electricidad, agua potable y saneamiento, con foco en la protección de los usuarios y la mejora de la calidad de las prestaciones.

La nueva estructura concentrará funciones que actualmente se encuentran distribuidas entre distintos organismos y tendrá a su cargo la regulación, fiscalización y control de los servicios de electricidad, agua potable y desagües cloacales.

¿Qué hará el ERSEC?

El ERSEC no será quien preste los servicios, sino quien controle que las empresas y organismos responsables los brinden de acuerdo con las normas vigentes.

Entre sus funciones estarán controlar la calidad de las prestaciones, revisar y aprobar cuadros tarifarios, fiscalizar inversiones y planes de mantenimiento, atender reclamos de usuarios y aplicar sanciones cuando corresponda.

La ley establece además que deberá procurar que los servicios funcionen con continuidad, regularidad, seguridad y calidad, y que las tarifas sean justas, asequibles y razonables.

Un organismo pensado desde el usuario

Para una persona que tiene un problema con su servicio, el cambio busca ser concreto: contar con un esquema regulatorio integrado y con capacidad para intervenir ante deficiencias en la prestación o inconvenientes de facturación.

ERSEC podrá resolver reclamos, exigir información a los prestadores, controlar el cumplimiento de inversiones y verificar que se respeten las obligaciones asumidas para garantizar un servicio adecuado.

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, destacó que ese es uno de los principales objetivos de la reforma tras la aprobación de la ley: “Que el Estado esté más cerca de cada rionegrino cuando necesita una respuesta”.

La normativa también prevé mecanismos de participación ciudadana y establece que el organismo deberá adecuar su funcionamiento para brindar respuestas eficaces a los usuarios. Entre las herramientas previstas se encuentran las consultas y audiencias públicas.

Más control sobre inversiones y tarifas

El nuevo ente tendrá facultades para supervisar los planes de expansión, inversión y mantenimiento de los servicios, además de aprobar y controlar los cuadros tarifarios de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.

Esto permitirá concentrar capacidades técnicas y fortalecer el seguimiento sobre las obligaciones de quienes prestan servicios esenciales en Río Negro.

Confini señaló que la creación del organismo representa “un paso muy importante para la Provincia porque permitirá avanzar hacia un Estado más moderno, más eficiente y más cercano”.

Cómo será la puesta en marcha

La publicación de la ley inicia ahora un proceso gradual. El Poder Ejecutivo tendrá hasta 90 días desde la promulgación para reglamentarla. Una vez dictada esa reglamentación, habrá otro plazo de hasta 90 días para que el ERSEC comience a funcionar con su directorio conformado.

Hasta entonces, los actuales organismos continuarán cumpliendo sus funciones. Cuando el ERSEC entre en actividad, asumirá las competencias del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), mientras que las funciones regulatorias que hoy ejerce el Departamento Provincial de Aguas (DPA) sobre agua potable y desagües cloacales se transferirán de acuerdo con los plazos que establezca la reglamentación.