Weretilneck: “Gobernar exige cercanía, escucha y presencia”

Comisionadas y comisionados de fomento de Río Negro participan en Viedma de un encuentro de trabajo provincial, un espacio impulsado por el Gobierno Provincial para fortalecer el vínculo, escuchar necesidades y seguir construyendo herramientas de gestión en junto a quienes todos los días sostienen el Estado en cada rincón de la provincia.

El Gobernador Alberto Weretilneck abrió el encuentro en el Salón Gris de la Casa de Gobierno. “El objetivo es claro: trabajar de manera directa, práctica y articulada, porque gobernar una provincia extensa como Río Negro exige cercanía, escucha y presencia”.

“¿Para qué estamos acá? Para ver qué es lo que está faltando, qué es lo que tenemos que trabajar hacia adelante, cuáles son los problemas que tenemos y cómo está funcionando el Estado Provincial en las comisiones de fomento”, agregó el Mandatario.

Durante la primera jornada, las y los comisionados de fomento hicieron presentaciones institucionales breves, con foco en herramientas concretas de gestión. Luego, hubo una segunda instancia de mesas de trabajo simultáneas por áreas, donde cada comisión pudo abordar problemáticas específicas de su territorio junto a los equipos técnicos.

Por la tarde, la dinámica se transforma en un esquema más operativo y cercano, con mesas temáticas donde las comisiones circulan según sus necesidades, permitiendo consultas directas, resolución de situaciones puntuales y articulación con áreas de gobierno.

Al respecto, Weretilneck sostuvo que “el arte de gobernar es la toma de decisiones, cómo tomamos decisiones y el impacto que tienen esas decisiones en la vida de nuestras vecinas y de nuestros vecinos”.

La segunda jornada propone un formato distinto: una mesa con la totalidad de los comisionados, orientada al intercambio, el debate y la construcción colectiva. Será un espacio más horizontal donde se trabajarán temas estructurales que atraviesan a todas las comisiones.