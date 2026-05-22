Pilcaniyeu avanzó con nuevas firmas de escrituras

Cinco familias de la localidad continúan regularizando la situación dominial de sus viviendas.

En Pilcaniyeu se llevó adelante la firma de cinco escrituras correspondientes a vecinos y vecinas de la localidad, en el marco del programa provincial “Mi Escritura, un Derecho”.

La actividad contó con la presencia de la escribana general de Gobierno de Río Negro, María Gabriela Benito, junto a la intendenta municipal Daniela Cornejo.

A través de este programa se continúa avanzando en la regularización dominial de familias de la comunidad, brindando seguridad jurídica y acompañamiento en los trámites de escrituración.

Los vecinos y vecinas beneficiados en esta instancia fueron:

Silvana Martínez y Juan Carlos Riquelme

Ernesto Pilchuman y María José Toledo

Henry Nelson Bahamonde

Juan Carlos Montes y Martha Pilchuman

Daniela Cañupán

Desde el municipio destacaron que además se continúa trabajando en nuevos expedientes para avanzar en futuros trámites de escrituración para más familias de Pilcaniyeu.

Asimismo, agradecieron el acompañamiento del Gobierno Provincial y de la Escribanía General de Gobierno, resaltando la importancia del trabajo articulado para acercar soluciones concretas a la comunidad.