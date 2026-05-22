Vialidad Rionegrina fortalece las comunicaciones de emergencia cordillera

En una tarea que combinó planificación, esfuerzo físico y trabajo en equipo, personal de Vialidad Rionegrina concretó la instalación de una nueva repetidora de comunicaciones VHF en el Cerro Serrucho, a más de 1.800 metros de altura. La obra permitirá ampliar y mejorar de manera significativa la cobertura de comunicaciones en sectores estratégicos de la zona.

Trabajadores del Departamento de Comunicaciones de Vialidad Rionegrina junto al personal de la Delegación VII con asiento en El Bolsón, llevaron adelante el operativo en condiciones complejas de acceso por la montaña.

Tras distintas tareas técnicas de relevamiento y análisis de cobertura, se definió como punto estratégico el Cordón Serrucho, apuntando a reforzar las comunicaciones operativas en sectores donde las condiciones geográficas dificultan la conectividad.

La repetidora permitirá optimizar las comunicaciones en toda la zona de Cuesta del Ternero y hasta El Foyel, mejorando la capacidad de respuesta ante contingencias y fortaleciendo el trabajo operativo en rutas y caminos de la región.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron la importancia de seguir invirtiendo en sistemas de comunicación, fundamentales para actuar con rapidez y eficiencia ante situaciones de emergencia.