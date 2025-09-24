Comisionados de Fomento expresaron su apoyo y acompañamiento a los candidatos JDRN

Treinta y dos de los 35 Comisionados y Comisionadas de Fomento de Río Negro y la Jefa Comunal de San Javier, expresaron su apoyo y acompañamiento a la lista de candidatos y candidatas de Juntos Defendemos Río Negro de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

En un encuentro encabezado por el Gobernador Alberto Weretilneck en Sierra Colorada, junto a los postulantes a Senadores y Diputados Nacionales, participaron 29 Comisionados y Comisionadas, así como la Jefa Comunal de San Javier. Otros tres no pudieron estar presentes por contingencias de último momento, pero expresaron su acompañamiento, como es el caso de Alicia Carina Pil (Aguada Cecilio), Eusebio Rafael Calluheuqui (Arroyo Los Berros) y Cristian Sánchez (Villa Llanquín).

Del encuentro participaron Cecilia Verónica Roldán (Aguada de Guerra), Gabriel Raúl Carro (Aguada Guzmán), Carlos Rodolfo El Hossen (Arroyo Ventana), Lourdes Corvalán (Cerro Policía), Joana Cecilia Fresco (Chelforó), Lorenzo Alan (Chipauquil), Nelson David Montiel (Colán Conhué), Abel Millamán (Comicó), Fidel Santaleón Pazos (Cona Niyeu), Elida Marcela Nacleto (El Caín), Jesús Peña (El Cuy), Carlos Rufino Almanzan (El Manso), Margarita Varnes (Laguna Blanca), Néstor Denis Nahuelfil (Mamuel Choique), José Alberto Arden (Nahuel Niyeu), Mercedes Leiva (Naupa Huen), Santiago Cabañares (Ojos de Agua), Julia Marinao (Paso Flores), Micaela Rivero (Peñas Blancas), Rubén Cejas (Pichi Mahuida), Diana Beatriz Miglio (Pilquiniyeu), Bautista Juan Huenchual (Pilquiniyeu del Limay), Aldo Raúl Goicoechea (Prahuaniyeu), Miguel Fraile (Río Chico), Sergio Nahuelhual (Sierra Pailemán), Heber Adalberto Trinchieri (Valle Azul), Laura Mesa (Villa Mascardi) y Daniel Collueque (Yaminue). Se les sumó Gladys Almuna, de la recientemente creada Comuna de San Javier.

En un documento firmado durante el encuentro, los Comisionados subrayaron que “en nuestras pequeñas comunidades, la cercanía y la gestión diaria son la verdadera medida del compromiso con la gente. No hay lugar para promesas vacías: lo que vale es la presencia y el trabajo mano a mano con cada vecino”.

Resaltaron además que el Gobierno Provincial ha sido clave en la transformación de sus pueblos, garantizando igualdad de oportunidades para quienes viven lejos de las grandes ciudades. Señalaron como ejemplos las obras de provisión de gas que cambiaron la vida de miles de familias; las inversiones en energía y conectividad que abrieron caminos; los planes de vivienda que llevaron estabilidad y esperanza; y las escuelas, centros de salud y espacios comunitarios que fortalecieron derechos y construyeron comunidad.

Con esta convicción, expresaron su acompañamiento a las candidaturas de Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López, Andrea Confini, Bruno Pogliano, Mabel Yauhar, Juan Pablo Muena, María Eugenia Paillapi, Miguel Evans y Martina Posse.

“Hoy levantamos la voz en unidad –manifestaron– para defender nuestros lugares y respaldar a quienes en el Congreso Nacional representarán a Río Negro con fuerza, dignidad y una mirada federal. Porque cada paraje, cada pueblo y cada vecino cuenta. Y porque Río Negro necesita legisladores que no miren para otro lado, sino que estén del lado de su gente”.

Las Comisionadas y Comisionados de Fomento cerraron el encuentro con un mensaje contundente: “Juntos Defendemos Río Negro, juntos defendemos a nuestra gente”