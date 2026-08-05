Weretilneck gestiona en Washington inversiones para el futuro de Río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck participa en Washington de la reunión del Directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde Río Negro busca la aprobación de dos financiamientos internacionales destinados a fortalecer el sistema de salud e impulsar el desarrollo productivo de la provincia.

“Estamos gestionando todos los días para garantizar el futuro de Río Negro. Cada paso que damos busca generar más oportunidades, más producción, más inversión y una mejor calidad de vida para las y los rionegrinos”, destacó Weretilneck.

Las gestiones ante el BID comprenden un crédito de 85 millones de dólares destinado a ampliar la producción, incorporar nuevas áreas bajo riego y fortalecer la capacidad de la provincia para enfrentar los efectos del cambio climático; y otro de 60 millones de dólares para equipamiento y modernización de los hospitales

El Gobernador está acompañado por el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis; el Ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Martín Camiña.

Como parte de la agenda oficial, la comitiva provincial mantiene reuniones con organismos internacionales y agencias de Estados Unidos para fortalecer vínculos que permitan impulsar inversiones y acceder a nuevas herramientas de financiamiento para el crecimiento de Río Negro.

La agenda de trabajo comenzó con un encuentro en la Embajada Argentina en Estados Unidos, donde la comitiva se reunió con el equipo de consejeros que acompaña la organización de las reuniones previstas con organismos internacionales y entidades financieras. El espacio permitió coordinar el trabajo y fortalecer el acompañamiento institucional para presentar el potencial de Río Negro.

En ese marco, uno de los encuentros fue con autoridades de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (DFC) y del EXIM Bank, junto al equipo de consejeros de la representación argentina en ese país. Allí presentó los proyectos estratégicos de Río Negro y la visión de desarrollo que impulsa la Provincia en infraestructura, energía, logística, turismo y producción, consolidando nuevas oportunidades para el futuro de las y los rionegrinos.