Paso clave hacia la regularización contractual de estatales rionegrinos

La Secretaría de la Función Pública defendió el proyecto de ley de regularización contractual para agentes públicos en las comisiones de la Legislatura, y respondió las consultas de las y los parlamentarios sobre los requisitos y los plazos previstos en la iniciativa.

La secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, encabezó la presentación del proyecto ante las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda.

Durante su exposición, Lastra despejó las dudas de los legisladores sobre los puntos centrales del proyecto. Precisó que el proceso tiene como fecha de corte el 31 de diciembre de 2025 y detalló los requisitos para acceder a la estabilidad: aprobar el examen de idoneidad, a través del IPAP, no registrar sanciones superiores a los 10 días de suspensión ante la Junta de Disciplina, contar con un informe favorable y acreditar aptitud psicofísica, evaluada por la Junta Médica Provincial.

Durante el plenario, la titular de la Función Pública aclaró que el salario neto de los trabajadores no sufrirá reducciones y que todo el procedimiento respetará “criterios objetivos, igualdad de oportunidades, publicidad, transparencia y derecho a la revisión administrativa”.

Respecto de los próximos pasos, la secretaria explicó que el proyecto será tratado el jueves en la sesión de la Legislatura y que, si la ley es promulgada, el Poder Ejecutivo tendrá 60 días para dictar el decreto reglamentario, donde se establecerán los pormenores del proceso.

No solamente esto es una solución para los agentes en condiciones de rendir, explicó Lastra, sino que también implica cuidar cómo se lleva adelante el proceso: “tenemos que dar cuenta a todos los rionegrinos de que el trabajo va a ser hecho con absoluta responsabilidad y con la visión de que quienes estén trabajando en el Estado sean los mejores”.