Concluyó primera etapa del pago Zona Desfavorable a retirados y pensionados

El Gobierno de Río Negro completó el pago de la primera etapa del beneficio por Zona Desfavorable a policías retirados y pensionados, que habían iniciado el trámite. Con esta medida, la Provincia marca un hito histórico en el reconocimiento y valorización de quienes dedicaron su vida al servicio de la comunidad.

La medida fue establecida por la Ley 5783 y alcanza a un total de 4.627 policías retirados y pensionados. Representa una reparación histórica muy esperada, resultado de la decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck, que viene a saldar una deuda con quienes protegieron a la comunidad.

El 23 de septiembre, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, se completó el cronograma con el tercer día de pago, alcanzando a 463 beneficiarios cuyas adhesiones habían sido aprobadas en agosto de este año. Cada uno de ellos percibió la primera o única cuota, según correspondiera a su edad.

El cronograma de pagos se desarrolló de la siguiente manera: el 19 de septiembre se abonó a retirados y pensionados mayores de 80 años, el 22 de septiembre a beneficiarios de entre 75 y 79 años. Finalmente, el 23 de septiembre a menores de 75 años.

Para llegar a esta instancia, cada trámite de adhesión debió cumplir con diversos pasos administrativos, incluyendo la validación y aprobación oficial, que es comunicada a través de correo electrónico.

En septiembre continuará la carga de nuevas adhesiones y la liquidación de las solicitudes pendientes. Los próximos pagos se realizarán siempre después del 15 de cada mes, tanto para los que deban continuar con el cobro de cuotas como para quienes lo hagan por primera vez.