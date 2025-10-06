Ariel Rivero: “Espert se bajó ‘por Argentina’, que Villaverde se baje por Río Negro”

El candidato volvió a pedir que la referente de La Libertad Avanza se baje de la contienda electoral.

Esperá Espert, no cierres la puerta del avión, llévate con vos a Lorena Villaverde”, dijo irónicamente -pero con firmeza- Ariel Rivero, sobre la preocupante situación que se vive sobre las denuncias por el vínculo con el narcotráfico de los candidatos de La Libertad Avanza.

El candidato a senador por Primero Río Negro (el partido del León) Ariel Rivero reiteró que “hace tiempo vengo diciendo que Milei lo han minado de personas que le hacen mal, muy mal”.

“La renuncia de Espert -vinculado al narcotraficante Fred Machado- a la candidatura sienta un precedente. Pero hay más candidatos del partido de Karina Milei vinculados a Machado”, remarcó Rivero. Una de ellas es Lorena Villaverde, que “debería seguir los pasos de Espert. Espero que los haga por Río Negro y por el presidente”, dijo el de Primero Río Negro.