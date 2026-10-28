La puesta en marcha de la planta permitirá avanzar con nuevas conexiones de gas

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, participó de la puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, ubicada en la provincia de Chubut, una obra que completa la repotenciación del Gasoducto Cordillerano y permitirá superar restricciones que durante años limitaron la incorporación de nuevos usuarios al servicio de gas natural.

El acto contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; su par de Chubut, Ignacio Torres; autoridades de la empresa Camuzzi e intendentes de distintas localidades, entre ellas Comallo, Ingeniero Jacobacci, San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

La puesta en marcha de la planta representa un avance para ampliar la disponibilidad de gas y otorgar nuevas factibilidades de conexión, luego de las limitaciones que impedían sumar usuarios al sistema.

Pilcaniyeu, a la espera de la ampliación de la red

Para Pilcaniyeu, la habilitación de esta infraestructura resulta especialmente relevante, ya que, según informó el Municipio, próximamente comenzarán los trabajos para ampliar la red de gas natural en la localidad.

La obra permitirá que más familias puedan acceder a este servicio esencial, en el marco de las gestiones impulsadas por el Gobierno de Río Negro y el trabajo articulado con los municipios y los organismos involucrados.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de avanzar con obras de infraestructura energética que permitan mejorar el acceso al gas natural y acompañar el desarrollo de Pilcaniyeu y de la Región Sur.